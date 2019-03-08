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رياضة

جروس يرفض اتباع سياسة التدوير في الزمالك

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:06 م
صدى البلد
ملك موسى
قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك،عدم تطبيق عملية التدوير بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء خلال المباريات المقبلة، إلا في أضيق الحدود، وحسب خطة المباراة التي تختلف بين واحدة وأخرى.

وكشف السويسري كريستيان جروس لجهازه المعاون، عن قراره بمواصلة الاعتماد على مجموعة العناصر الأساسية، واللجوء إلى التغييرات سيكون للضرورة القصوى، حتى لا تتأثر نتائج الفريق بالسلب، خاصة أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وستشهد مباريات غاية في القوة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وكان المدرب السويسري أجرى تغييرات طفيفة خلال المباريات الماضية، ولكن جاءت اضطرارية بسبب غياب بعض العناصر الأساسية، حيث اعتمد خلال المباراة الماضية أمام بترو أتلتيكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على المغربي حميد أحداد، ومحمود عبدالعزيز "زيزو"، بدلًا من الثنائي الغائب محمود عبدالمنعم "كهربا، وطارق حامد، كما اعتمد على محمود حمدي "الونش" في خط الدفاع خلال الثلاث مباريات الأخيرة، بدلًا من محمود علاء المصاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من البطولة الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز أمام بطل كينيا، للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأيضًا للأخذ بالثأر بعد أن ألحق جورماهيا هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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