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رياضة

وزير الشباب يبحث آخر استعدادات استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:33 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آخر استعدادات استضافة بطولة الأمم الإفريقية رقم ٣٢، مع الكابتن محمد فضل مدير البطولة.

وتطرق اللقاء إلى العديد من النقاط المهمة، من بينها الموقف النهائي لما تم من تطوير للاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.

كما ناقش الدكتور أشرف صبحي، مع المغربي "إدريسي أكي" رئيس شركة "Lagardère" الراعية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، سبل تطوير التعاون، وذلك لجذب أكبر عدد من الرعاة، ودعم البطولة بما يليق باسم وسمعة مصر عالميا.

وفي هذا الصدد، أكد "صبحي"، أن تنظيم البطولة سوف يكون مختلفا ويتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم، مؤكدًا أن العمل جاري على قدم وساق للانتهاء من جميع الاستادات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة الأمم الأفريقية رقم ٣٢ والمقرر إقامتها يونيو المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبًا إفريقيا، يمثلون ٦ مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والإسماعيلية.

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