التضامن: تعاملنا مع 7407 مشردين وأطفال بلا مأوى

تتابع غادة والي وزيرة التضامن، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى حيث تجوب الفرق محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى مساء أمس 7407 حالات مشرد وطفل بلا مأوى.



وأشار التقرير الصادر، عن فرق التدخل السريع، أنه تم التعامل، أمس، مع 65 حالة مشرد و 75 طفلا بلا مأوى بأجمالي 140 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل أمس، مع 60 حالة منها 39 حالة مشرد، و21 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 28 حالة منهم 12 مشردا و 16 طفلا بلا مأوى.



وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 6 بطانية و 34 وجبة ساخنة عليهم.



ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل .