دينية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة بشأن تجديد المساجد

تناقش لجنة الشؤون الدينية، الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن فرش جامع العمري – مدينة قوص – محافظة قنا.



وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد دورات المياه لمسجد الشيخ على بقرية الرمادي بحري – وإحلال وتجديد المسجد العتيق بالمواساة – مركز إدفو – محافظة أسوان.



كما تناقض ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (كشتمنه شرق – توماس وعافية) مدينة نصر النوبة – محافظة أسوان.



وتناقش اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن افتتاح كلًا من المساجد التالية (الشايح بقرية الرملة – سليمان زايد بعرب إسماعيل – آلــــــ عامر بقرية دجوى – الشلبي بقرية مرصفا – أمين غنام بطحلة – عبدالرحمن الصرباوى بقرية مرصفا) مركز بنها – محافظة القليوبية.



كما تدرس الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن ترميم مسجد عزبة الإصلاح التابعة لقرية قمن العروس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.



وتدرس اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء ثلاثة مصانع كبيرة لإنتاج أعلاف الماشية في كلً من محافظات (البحيرة – الدقهلية – سوهاج).



و تناقش اللجنة ​الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب: بشأن إحلال وتجديد مسجد عبدالجواد سالم – مدينة سمالوط – محافظة المنيا.



كما تناقش بشأن تحويل ملكية نادي الطلائع بقرية اسطال مركز سمالوط محافظة المنيا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى وزارة الشباب والرياضة.



وتدرس اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسى، بشأن ضم أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف ومجاورة لنادي الزرقا الرياضي بمحافظة دمياط لإنشاء مركز شباب عليها.



كما تناقش ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء فرع لبنك القاهرة بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد.