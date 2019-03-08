دينية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة بشأن تجديد المساجد

تناقش لجنة الشؤون الدينية، الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن فرش جامع العمري – مدينة قوص – محافظة قنا.
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد دورات المياه لمسجد الشيخ على بقرية الرمادي بحري – وإحلال وتجديد المسجد العتيق بالمواساة – مركز إدفو – محافظة أسوان.
كما تناقض الاقتراح برغبة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (كشتمنه شرق – توماس وعافية) مدينة نصر النوبة – محافظة أسوان.
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن افتتاح كلًا من المساجد التالية (الشايح بقرية الرملة – سليمان زايد بعرب إسماعيل – آلــــــ عامر بقرية دجوى – الشلبي بقرية مرصفا – أمين غنام بطحلة – عبدالرحمن الصرباوى بقرية مرصفا) مركز بنها – محافظة القليوبية.
كما تدرس الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن ترميم مسجد عزبة الإصلاح التابعة لقرية قمن العروس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.
وتدرس اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء ثلاثة مصانع كبيرة لإنتاج أعلاف الماشية في كلً من محافظات (البحيرة – الدقهلية – سوهاج).
و تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب: بشأن إحلال وتجديد مسجد عبدالجواد سالم – مدينة سمالوط – محافظة المنيا.
كما تناقش بشأن تحويل ملكية نادي الطلائع بقرية اسطال مركز سمالوط محافظة المنيا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى وزارة الشباب والرياضة.
وتدرس اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسى، بشأن ضم أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف ومجاورة لنادي الزرقا الرياضي بمحافظة دمياط لإنشاء مركز شباب عليها.
كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء فرع لبنك القاهرة بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد.
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد دورات المياه لمسجد الشيخ على بقرية الرمادي بحري – وإحلال وتجديد المسجد العتيق بالمواساة – مركز إدفو – محافظة أسوان.
كما تناقض الاقتراح برغبة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (كشتمنه شرق – توماس وعافية) مدينة نصر النوبة – محافظة أسوان.
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن افتتاح كلًا من المساجد التالية (الشايح بقرية الرملة – سليمان زايد بعرب إسماعيل – آلــــــ عامر بقرية دجوى – الشلبي بقرية مرصفا – أمين غنام بطحلة – عبدالرحمن الصرباوى بقرية مرصفا) مركز بنها – محافظة القليوبية.
كما تدرس الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن ترميم مسجد عزبة الإصلاح التابعة لقرية قمن العروس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.
وتدرس اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء ثلاثة مصانع كبيرة لإنتاج أعلاف الماشية في كلً من محافظات (البحيرة – الدقهلية – سوهاج).
و تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب: بشأن إحلال وتجديد مسجد عبدالجواد سالم – مدينة سمالوط – محافظة المنيا.
كما تناقش بشأن تحويل ملكية نادي الطلائع بقرية اسطال مركز سمالوط محافظة المنيا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى وزارة الشباب والرياضة.
وتدرس اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسى، بشأن ضم أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف ومجاورة لنادي الزرقا الرياضي بمحافظة دمياط لإنشاء مركز شباب عليها.
كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء فرع لبنك القاهرة بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد.