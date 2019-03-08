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برلمان

دينية النواب تناقش 10 طلبات إحاطة بشأن تجديد المساجد

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
فريدة محمد
تناقش لجنة الشؤون الدينية، الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن فرش جامع العمري – مدينة قوص – محافظة قنا.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد دورات المياه لمسجد الشيخ على بقرية الرمادي بحري – وإحلال وتجديد المسجد العتيق بالمواساة – مركز إدفو – محافظة أسوان.

كما تناقض ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (كشتمنه شرق – توماس وعافية) مدينة نصر النوبة – محافظة أسوان.

وتناقش اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن افتتاح كلًا من المساجد التالية (الشايح بقرية الرملة – سليمان زايد بعرب إسماعيل – آلــــــ عامر بقرية دجوى – الشلبي بقرية مرصفا – أمين غنام بطحلة – عبدالرحمن الصرباوى بقرية مرصفا) مركز بنها – محافظة القليوبية.

كما تدرس الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن ترميم مسجد عزبة الإصلاح التابعة لقرية قمن العروس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف.

وتدرس اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء ثلاثة مصانع كبيرة لإنتاج أعلاف الماشية في كلً من محافظات (البحيرة – الدقهلية – سوهاج).

و تناقش اللجنة ​الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب: بشأن إحلال وتجديد مسجد عبدالجواد سالم – مدينة سمالوط – محافظة المنيا.

كما تناقش بشأن تحويل ملكية نادي الطلائع بقرية اسطال مركز سمالوط محافظة المنيا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وتدرس اللجنة ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير عبدالمطلب موسى، بشأن ضم أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف ومجاورة لنادي الزرقا الرياضي بمحافظة دمياط لإنشاء مركز شباب عليها.

كما تناقش ​الاقتراح برغبة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء فرع لبنك القاهرة بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد.

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