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رياضة

محمد صلاح عريس الجولة الـ21 بالمظاليم .. ريمونتادا تاريخية على القناة وتصدر القاهرة

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:11 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نصب محمد صلاح المدير الفني لفريق اف سي مصر نفسه عريس الجولة الـ 21 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بعد أن قاد فريقه للفوز على القناة بخمسة اهداف مقابل اربعة.

وجرت أحداث المباراة بين الفريقين كما توقعها الجميع في قوتها واثارتها نظرا لأن الفريقين ينافسان بقوة على الصعود للدوري الممتاز وبسبب فرق النقاط بينها .

قرأ محمد صلاح الملعب بشكل جيد للغاية واستطاع إجراء تبديلين في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 23 بخروج ابراهيم يحيي المدافع ونزول مصطفي حجاب المدافع أيضا واجري ثاني التغييرات بالدفع بلاعب ذو خبرة رضا الويشي بديلا لمحمد السيد قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق وكانت النتيجة 3/2 لصالح الفريق المضيف.

وبين الشوطين استطاع محمد صلاح إخراج لاعبيه من حالة الضغط وأكد عليهم اللعب بارتياح كامل لأن الوقت مازال طويلا مؤكدا عليهم أهمية تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

خرج اللاعبون في الشوط الثاني وبعد أن كانت النتيجة الشوط الأول 4-2 نجح اللاعبون في العودة للقاء بتسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق رضا الويشي، وويلز ألفيس، ومصطفى سلطان.

ويتربع مصطفي سلطان بعد تسجيله هدفين في مرمى القناة على صدارة هدافي المجموعة برصيد 14 بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه أحمد حسين هداف نادي النصر.

ويبتعد محمد صلاح عن الصعود بخمسة خطوات تعد الأسهل بين فرق القمة المنافسة على الصدارة حيث سيلعب امام كلا من بورتو والنصر والزرقا ومنتخب السويس والمريخ .

على جانب آخر يتواجد كل من الترسانة والقناة وسيراميكا كليوباترا في المنافسة بقوة الا ان الفارق الرقمي في الوقت الحالي يعد قريبا جدا لأن أي تعثر للفريق سيتغير شكل جدول الترتيب .

ويبدو أن محمد صلاح يقترب بقوة لتحقيق الصعود كما فعلها من قبل مع فريق النجوم الموسم الماضي وبنفس الطريق إمكانيات المدرب وتعامله مع اللاعبين في الأوقات الصعبة تؤهله دائما لتحقيق الصعود .

ويحتل اف سي مصر صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 43 نقطة وجاء فريق الترسانة في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بينما جاء القناة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويتساوى فريق كليوباترا في المركز الرابع مع كوكاكولا برصيد 37 نقطة .

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