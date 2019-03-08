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برلمان

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:59 م
جمال شعبان مدير معهد
جمال شعبان مدير معهد القلب المُقال
ماجدة بدوى
قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان بسبب إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب، مؤكدا أنها إقالة غير مفهومة وغامضة.

أوضح "الجزار" في تصريح صحفي، أن وزيرة الصحة وقعت في تناقض غريب وغير مفهوم في واقعة إقالة الدكتور جمال شعبان، حيث اشادت بالتقدم الذي أحدثه في معهد القلب وفي القضاء على كل قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس السيسي في بيان رسمي خارج من الوزارة للصحفيين من شهر بالظبط ومنشور في العديد من وسائل الإعلام، وعندما أقالته قالت إنه لم يقضي على قوائم الانتظار وأنه مقصر في عمله في بيان رسمي أيضا.

أشار "عضو مجلس النواب"، إلى أن بيان الوزارة ذكر بالنص" أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت بإجراء عمليات ضمن مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، هو معهد القلب القومي بعدد 4952 عملية.

أضاف "نائب البساتين" أن هناك اشادة كبيرة من العديد من الأطباء الذين عملوا في معهد القلب مع الدكتور عماد وهناك اشادة كبيرة بمجهوده وانحيازه للفقراء، مضيفا يجب أن تشرح لنا الوزيرة لماذا اقالته واتهمته بالتقصير وهي التي كانت تشيد به في الفترة الماضية.

تابع: أن أعضاء مجلس النواب يقفون بقوة بجانب كل مسئول شريف يمارس مهام عمله وينحاز للفقراء ويعمل من أجل رفعة ومكانة وطنه، كما يقفون بكل قوة ضد اَي مسئول فاسد و مهمل.

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