نساء تركيا ينتفضن في اليوم العالمي للمرأة .. والشرطة تعتدي عليهن.. فيديو

Numerous women have been subjected to physical violence during police intervention close to Taksim Square during Feminist Night March in Istanbul.

Video:

Turkish police block entry and exits from Istanbul's Istiklal Street until midnight in an attempt to prevent a planned feminist march for International Women's Day from taking place.

Video via

Thousands of women have gathered at the entrance of Istanbul's Istiklal Avenue for Feminist Night March.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قررت مجموعة من نساء تركيا تنظيم مسيرة في شارع الاستقلال باسطنبول احتفالا بهذا اليوم.رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، إغلاق الشرطة مدخل الشارع قبل تنظيم المسيرة النسائية احتفالا بـ اليوم العالمي للمرأة، ومنع النساء من السير في الشارع.خرج مئات النساء في مسيرة احتجاجا على العنف المرتكب ضدهن والانتهاكات المستمرة بحقهن والإبادة التي تتعرض لها المرأة في تركيا، ورغم إغلاق الشرطة لمدخل الشارع تمكنت المشاركات من تنظيم المسيرة.استغل منظمو المسيرة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بتحسين أوضاع المرأة في تركيا ومزيد من الحرية في هذا البلد، ويبين مقطع فيديو اعتداء الشرطة على بعض المتظاهرات لمنعهن من التظاهر.تزايد أعداد المشاركات في المسيرة إذ بلغ عددهن الآلاف رغم محاولات الشرطة عرقلة المسيرة، حسبما تبين المقاطع المصورة.