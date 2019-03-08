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أخبار العالم

نساء تركيا ينتفضن في اليوم العالمي للمرأة .. والشرطة تعتدي عليهن.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:32 م
مسيرة باسطنبول في
مسيرة باسطنبول في اليوم العالمي للمرأة
رحيم يسري
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قررت مجموعة من نساء تركيا تنظيم مسيرة في شارع الاستقلال باسطنبول احتفالا بهذا اليوم.

رصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، إغلاق الشرطة مدخل الشارع قبل تنظيم المسيرة النسائية احتفالا بـ اليوم العالمي للمرأة، ومنع النساء من السير في الشارع.

خرج مئات النساء في مسيرة احتجاجا على العنف المرتكب ضدهن والانتهاكات المستمرة بحقهن والإبادة التي تتعرض لها المرأة في تركيا، ورغم إغلاق الشرطة لمدخل الشارع تمكنت المشاركات من تنظيم المسيرة.

استغل منظمو المسيرة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بتحسين أوضاع المرأة في تركيا ومزيد من الحرية في هذا البلد، ويبين مقطع فيديو اعتداء الشرطة على بعض المتظاهرات لمنعهن من التظاهر.

تزايد أعداد المشاركات في المسيرة إذ بلغ عددهن الآلاف رغم محاولات الشرطة عرقلة المسيرة، حسبما تبين المقاطع المصورة.

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