عروسة داعش تفقد طفلها الثالث بعد ولادته بأيام

تتواصل فصول حكاية عروس تنظيم داعش الإرهابي البريطانية، شميمة بيجوم، التي سبق وإن هربت من أهلها قبل 3 سنوات وتزوجت من داعشي هرب هو الآخر من هولندا، وأنجبت منه طفلين وقتلا، والآن تكتمل فصول الحكاية بموت طفلها الثالث الذي ولدته في مخيم للاجئين بعد هروبها من التنظيم الإرهابي، بحسب ما قالت شبكة بي بي سي.



قالت شبكة بي بي سي الإنجليزية،إنه سبق وطالبت "بيجوم" بالرجوع إلى إنجلترا، معتبرة إنها اكتشفت حقيقة داعش المرعبة الوحشية، لكنها لم تعلن ندمها على مغامرتها.



ولذا، خرج وزير الداخلية البريطاني مجيبًا مطالبة بيجوم برفض ومنع دخولها لبريطانيا، قاطعًا عليها طريق العودة.



ومؤخرًا وبعد ولادة عروسة داعش طفلها الثالث من زوجها الأسير الهولندي، توفي هذا الطفل.



ويأتي تأكيد وفاة "جاره" الذي ولد في فبراير الماضي، بعدما قال محامي البريطانية التي فرت من موطنها في لندن للانضمام إلى "داعش" في سوريا، إنه تلقى تقارير غير مؤكدة بوفاة الطفل.



وقال تسنيم أكونجي في تغريدة إن لديه "تقارير قوية إلا أنها غير مؤكدة بأن نجل شميمة بيجوم قد توفي، وهو كان مواطنا بريطانيا، رافضا منح مزيد من التفاصيل.