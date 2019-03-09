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فن

نيشان: عملت بلوك لـ 4017 شخصا

السبت 09/مارس/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
نورا نبيل
اعترف الإعلامي نيشان أنه لجأ إلى خاصية الحظر بموقع تويتر للتخلص من الآراء المعارضة له، مؤكدًا أنه قرر إلغاء هذا الحظر وإعطاء الفرصة للجميع لإبداء رأيه.

وغرد نيشان من خلال حسابه على تويتر قائلًا: "قبل 9 سنوات، انضممتُ الى عالم تويتر. عملت بلوك (حظر) ل 4017 حساب بسبب الإساءة والبذاءة والإسفاف في التعبير. اليوم رفعت الحظر عنهم جميعًا. لا بلوك بعد اليوم. الحريّة في التعبير لا تقتل. الحرية شمس الدّين والدنيا. عَبِّر كيفما شئت".

وقد عبرت كندة علوش عن إعجابها بقرار نيشان وغردت له: " قرار شجاع وجريء.. بتمنى يكون عندي قوتك واعمل متلك".

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