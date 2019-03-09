مانشستر سيتي يستضيف واتفورد لمواصلة صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتى «المتصدر» منافسه واتفورد بملعب «الاتحاد»، بمنافسات الجولة الـ30 من الدورى الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب العد التنازلي لنهاية المسابقة وذلك قبل 8 جولات من النهاية.



ويبحث السيتىزن عن تأمين قمة البريميرليج، في ظل الصراع القوى مع ليفربول الوصيف، ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1.



ويحتل السيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا المركز الأول برصيد 71 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن برصيد 43 نقطة.



ويرفض أبناء جوارديولا التفريط في أي نقطة لمواصلة الزحف نحو اللقب للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه مستغلا تعثر منافسه الأول ليفربول في الفترة الأخيرة.