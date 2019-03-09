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رياضة

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

السبت 09/مارس/2019 - 09:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم، السبت، أمام فيتا كلوب في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني وعلي معلول وياسر إبراهيم وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد وهشام محمد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي ومروان محسن.

ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي 7 نقاط في المركز الأول بترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يمتلك فيتا كلوب 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالمجموعة.

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

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