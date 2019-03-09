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أخبار البلد

وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
ايمان البكش
وصل قبل قليل وفد وزاري إلى محافظة أسوان برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ويضم كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بزيارة تفقدية لمحافظة أسوان، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى خلال الفترة من ١٦-١٨ مارس الجارى، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد الوزاري عقب وصوله إلى مطار أسوان الدولي كل من اللواء أ.ح أحمد إبراهيم محافظ لأسوان واللواء سعيد معوض حجازى نائب المحافظ واللواء باسم بيومي مدير مطار أسوان وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بالاضافة إلى أعضاء اللجنة المشكلة من وزير التنمية المحلية والتي تضم عدد من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لمحافظة أسوان.

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوي الوفد الوزاري بالمرور على الأماكن التى لها علاقة باستضافة الملتقي ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات وعلى رأسها تطوير مطار أسوان وإنشاء بوابة حضارية للمطار، وتحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجي.

كما سيقوم الوفد بتفقد أعمال رفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبو سمبل، والأعمال الخاصة بتركيب بلدورات وتطوير الأرصفة وتجميل وتشجير وتركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق والتى تقوم بها عدد من الشركات الوطنية.

كما سيتفقد الوفد الوزاري أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق بالمحافظة ومنها أعلى خزان أسوان وطريق المطار إلى "شارع السادات" وتطوير ميدان العقاد ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة الى المتابعة الميدانية للجهود لتطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية (بكيما).
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور
وصول 3 وزراء لأسوان لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى.. صور

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