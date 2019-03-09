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محافظات

3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
بدأ منذ قليل 3 وزراء هم كل من اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جولة ميدانية بمحافظة أسوان.

ورافق الوزراء خلال الجولة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حيث تشمل الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق مطار أسوان الدولى، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، بحضور رئيس الجمهورية.

وتشمل أعمال التطوير، إنشاءات وتجميل وتشجير طريق المطار بداية من المدخل وحتى خزان أسوان بطول 10 كيلومترات، مع تطوير مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية له، بجانب تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى، وتطوير ميدان العقاد "مدخل طريق الكورنيش" حتى طريق الكورنيش بطول 20 كيلومترًا.
3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور
3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور
3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقي بأسوان.. صور

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