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محافظات

المجموعة الوزارية تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تفقدت المجموعة الوزارية التى تضم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبمرافقة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية اليوم، السبت.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات المتواصلة التى تشهدها مدينة أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستمع الوفد الوزارى لشرح من الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، حول أعمال التطوير والتجميل والتشجير بمنطقة معابد فيلة الأثرية، والتى تشمل المرسى الشرقى، والذى تم مؤخرًا رفع كفاءة الرصيف الرئيسى به، بطول 42 مترًا وبعرض 10 أمتار وبتكلفة وصلت لنحو مليون جنيه من اعتمادات وزارة الآثار، بجانب قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترًا، وبتكلفة إجمالية تصل لنحو 6 ملايين جنيه، بجانب إنشاء "تكاسى" على ضفتى هذه المراسى، وإنشاء بوابة رئيسية حضارية و"منحدر" لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تضمنت أعمال التطوير؛ إحلال وتجديد المراسى القديمة، وإنشاء مدرج سلالم جديد متحرك، ومدعم بحواجز خشبية لحماية السائحين وتسهيل حركة دخول الزائرين، وشملت أيضًا تركيب 6 نقاط مراقبة وحراسة تم تصميمها بشكل حضارى بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية.
المجموعة الوزارية تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية.. صور
المجموعة الوزارية تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية.. صور
المجموعة الوزارية تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية.. صور
المجموعة الوزارية تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية.. صور

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