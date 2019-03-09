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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بالوادي الجديد

السبت 09/مارس/2019 - 10:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابوالعلمين
أصيب صباح اليوم، السبت، شخصين، في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بمدينة "موط" بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بوصول شابين مصابين في حادث مروري الي مستشفي الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة أحمد محمد محمود 18 سنة، ورامي أيمن محمد 20 سنة، مقيمان بمركز الداخلة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفي الداخلة العام، لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة للتحقيق.

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