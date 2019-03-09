مكانة الشهيد في الإسلام.. يفوز بالجنة ويشفع لأهله ويزوج من الحور العين.. ويشمل المبطون والمطعون والحريق.. وهذا النوع لا يغسل ويكفن بثيابه فقط

الشهيد من مات في سبيل الله دون أي غرض من أغراض الدنيا

يشمل المطعون والمبطون وصاحب الهدم والحريق

يفوز بالجنة ويشفع لأهله ويزوج من الحور العين

الشهيد الذي يموت في الحرب لا يغسل ويكفن بثيابه

الشهداء في الإسلام

الْمَطْعُون: وهو الشخص الذي يموت بسبب مرض الطاعون.







المبطون: وهو الذي يموت بسبب إصابة بمرض في البطن مثل الإسهال أو انتفاخ المعدة. الغريق: وهو من يموت غرقًا في الماء.

الشهيد هو من مات من المسلمين في سبيل الله من دون أي غرض من أغراض الدنيا، وقد وعد الله من يستشهد في سبيله مغفرةً ورحمةً كاملة، وذلك لقول الله عز وجلّ "وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ الهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".ويطلق لفظ شهيد بشكل أساسيّ على من يموت في الحرب مع العدوّ، إلا أنّه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث ضمّت بعض الأشخاص إلى مصطلح الشهداء على الرغم من اختلاف منزلته.صاحب الهدم: وهو من يموت تحت الهدم والبناء. صَاحِب ذَات الْجَنْب: وهو من يموت نتيجة إصابته بالقرحة والتي تكون فِي الْجَنْب بَاطِنًا.الْحَرِيق: وهو من يموت محروقًا بالنار.الْمَرْأَة تَمُوت بِجُمْعٍ: وهي التي تموت وهي حامل، أو في فترة النفاس.الموت بالسل: من يموت بمرض السل يعتبر شهيدًا وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والطّاعونُ شهادةٌ، والغرَقُ شهادةٌ، والبطْنُ شهادةٌ، والحرْقُ شهادةٌ، والسُّلُّ، والنُّفساءُ يجرُّها ولدُها بسُرُرِها إلى الجنةِ" صحيح الجامع.من تردى من رأس جبل أو أكله السبع: أي من يأكله سبع بري أو يقع عن سفح الجبل.الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ: وهو من يصيبه القيء أثناء الإبحار.مَنْ قُتِلَ دُونَ مظلمته: أي الشخص الذي وقع عليه أيّ نوع من أنواع الظلم وقتل بسببه. طالب العلم: فمن خرج طالبًا العلم في سبيل الله ومات، احتسب عند الله شهيدًا.مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ أو دَمِهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ : وهو الذي مات دفاعًا عن سرقة ماله من قبل الأعداء واللصوص، سواء كان كثيرًا أو قليلًا.مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ: وهو من يموت وهو يدافع عن نفسه. مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ: وهو من مات في سبيل نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ وَالدفاع عَنْهُ.مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ: أي من مات وهو يدافع عن عرضه وشرفه.كرامة الشهيد عند الله عز وجل الأجر العظيم، تتضمن الفوز بالجنّة، والكرامة عند الله تعالى، والشفاعة لأهله، وروحه في حواصل طير خضر، والأمن من فتنة القبر، وعدم انقطاع عمله، وعدم الصعق من النفخ في الصور يوم القيامة، ومغفرة ذنوبه عند أوّل قطرة من دمّه، ويزوَّج باثنتين وسبعين من الحور العين، وتكون رائحة دمه مثل رائحة المسك يوم القيامة.وبالنسبة لأحكام الشهادة في الإسلام فهناك حكمان فيما يتعلق بالتغسيل والصلاة على الشهيد وهما: الشهيد الذي قتل في سبيل الله أمام عدوه، فهو لا يغسل، وإنّما يكفّن ثيابه التي استشهد بها، والإمام مخيّر فيما يتعلّق بالصلاة عليه، والصلاة عليه أفضل.كلّ من هو دون منزلة الشهيد الذي يموت في سبيل الله، مثل الشهيد الذي يموت غرقًا أو دون أهله، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم دفنه في مقابر المسلمين كبقية الأموات.