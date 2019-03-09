صنعاء تشهد مسيرة غاضبة تنديدا بجرائم اختطاف الأطفال

خرجت مسيرة غاضبة في العاصمة اليمنية ( صنعاء ) اليوم /السبت/ تنديدا بجرائم الاختطاف؛ وذلك على خلفية اختطاف فتاة تبلغ 12 " عاما " وتدعى غدير العصري، وست فتيات أخريات قبل ثلاثة أيام.



وأفادت معلومات أمنية، لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم ، باختطاف الفتاة في (صنعاء ) التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في ظل زيادة معدلات هذه الظاهرة، موضحة أن الفتاة خرجت من مدرستها في حي "عصر" غرب (صنعاء ) يوم /الأربعاء / الماضي ولم تعد إلى منزلها .



وأشارت إلى اختفاء ست فتيات أخريات في نفس اليوم بالعاصمة اليمنية ، وسط اتهامات الميليشيا الانقلابية بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء أطفال وفتيات، وحديث عن شبكات تديرها للإتجار بالبشر.



يشار إلى أنه تكررت في الآونة الأخيرة حوادث اختفاء الفتيات في العاصمة اليمنية (صنعاء ) ، فيما تسود المخاوف من مغبة تنامي ظاهرة اختطاف لأطفال والنساء ، مما اضطر بعض الأسر إلى منع أطفالها من الذهاب للمدارس .