المدرسة بقيت مهجورة.. خالد بن الوليد خارج الخدمة منذ 4 سنوات.. وأولياء الأمور: عيالنا اتبهدلت.. فيديو

بدأت "منار حسن" إحدى سكان حي الروضة بالمنيل قائلة إن مدرسة خالد ابن الوليد تم إغلاقها منذ ٤ سنوات بسبب تجديدات بها وخلاف على الأرض وحتى الان لم نر أي تغيير حدث بها.



وتابعت "ميادة علي" قائلة إن تلميذات المدرسة تم نقلهن إلى المدارس بحي مصر القديمة وأقرب مدرسة هي مدرسة عمرو بن العاص وتبعد عن حي الروضة بمسافة كبيرة، وتضطر بناتنا للعبور على "كوبري خشب" ما يعرضهن للعديد من حوادث الطرق.



وأضافت نيرمين محمد أنه عندما تم نقل الفتيات من مدرسة خالد بن الوليد تم إلحاقهن بالفترة المسائية بباقي المدارس ما يعرضهن لخطر السرقات بالإكراه والتحرش لفظيا وجسديا.



وناشد الأهالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة القاهرة،محمد عطية، وهيئة الابنية التعليمية، بسرعة التعامل مع الامر و فتح المدرسة لتوفير عملية تعليمية امنة للطلاب.



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4 سنوات مرت على مدرسة خالد بن الوليد بـ "منيل الروضة"، دون أن تفتح المدرسة أبوابها لاستقبال فتياتها التلميذات كما اعتادت كل عام.طالبات المدرسة محرومات من مدرستهن الكائنة بمنطقة الروضة بالمنيل، لخلاف على ملكية قطعة من أرض المدرسة فهناك إدعاءات أن هناك مالكا لها ويرى أن له الحق في الاحتفاظ بملكيته، والبعض الآخر يقول إن المدرسة أغلقت بسبب أن هناك أعمال تجديدات تجرى بها، ويدفع ثمن هذه الإدعاءات الآباء والأمهات من أولياء أمور الفتيات بعد ترحيل بناتهن إلى المدارس المجاورة.ورصدت كاميرا "صدى البلد" سبب إغلاق المدرسة وتضرر الأهالي من إغلاقها ٤ سنوات.