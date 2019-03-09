إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

أطلقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني واللواء عصام سعد محافظ الفيوم شارة البدء بأعمال المرحلة الثانية من الحزام الآمن لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه.



وأكدت الدكتورة منى محرز أن الوزارة مستمرة في تطهير البحيرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتةً إلى أن الأعمال الجارية الآن تأتى في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بجميع البحيرات على مستوى مصر.



وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كيلو متر علي مصرف البطس بالساحل الشمالي للبحيرة من اجل ترسيب المواد العالقة والملوثات، بطول 3,5 كيلو متر لتطهير وحماية بحيرة قارون من ملوثات الصرف غير المعالج وتحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة، بما يعود بالنفع على الصيادين وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة.



وأوضحت "محرز" في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المرحلة الأولى للحزام الآمن بطول 4 كيلو مترات والفلتر الميكانيكي الذي تم إنشاؤه لبحيرة قارون والذي أدى إلى تحسين البيئة المائية وخواص المياه بالبحيرة عام 2018 وقد أدى إلى تحسن ملحوظ في المياه.



وأشارت "محرز" إلى أن هذه المشروعات تستهدف مراعاة البعد البيئي لمشروعات تحسين نوعية المياه للبحيرات الشمالية وبحيرة قارون، مشيرة إلى أن الخطة تعتمد على الحفاظ على المظهر البيئي على ساحل البحيرة خلال أعمال التطوير وبيان أثر ذلك على المناطق المحيطة، حيث يتم أخذ عينات بصفة دورية بالتوازي مع الأعمال والإنشاءات التي تتم بالبحيرة للوقوف على مدى تحسن جودة المياه.





وتفقدت "محرز" و "سعد" أحد المزارع السمكية التابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بتربية الحنشان بنظم الاستزراع المكثف، ورافقهما الدكتور أيمن عمار – رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة..



ولفتت "نائب وزير الزراعة" إلى أن المزارع السمكية بمحافظة الفيوم تعمل بالنظام المفتوح في أحواض ترابية وكذلك الاستزراع المكثف في أحواض أسمنتية حيث يتميز الاستزراع السمكي في أحواض أسمنتية بنظام الاستزراع المكثف بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، والاستغلال الأمثل للمياه حيث أنه يتم إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع والإنتاج طوال العام.



وناشدت "محرز" العاملين بقطاع الاستزراع السمكي الحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل وإعادة تدوير المياه لاستخدامها في توفير المياه اللازمة للمزارع السمكية ضمن خطة المزرعة التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدة المياه والمساحة، مؤكدة على أن الوزارة ستوجه جميع القائمين بالعمل في مجال الاستزراع السمكي للقيام بالاستزراع السمكي المكثف والشبه مكثف للحفاظ على مواردنا المائية ولزيادة إنتاج مصر من الأسماك الفترة المقبلة.



وأضافت أن إنتاج مصر من الأسماك بلغ ١.٨مليون طن، العام الماضي، منها ٨٠% من الاستزراع السمكي، ٢٠% من المصايد الطبيعية، وتتجه الدولة حاليًا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي المكثف في أحواض أسمنتية، والاستزراع السمكي النصف مكثف للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية وزيادة إنتاجنا من الأسماك.



وأوضحت نائب الوزير أن الدولة تسعى لنشر هذا النظام مكلفًا لتوجه العاملين بمجال الاستزراع السمكي لتكثيف وزيادة الإنتاج وهناك قروضًا توفرها الدولة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية في كل مجالات إنتاج البروتين الحيواني أو الدواجن والأسماك، لأن ذلك هو ما سيؤدي مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب.



وقامت "محرز" و "سعد" بالمرور على أحد لجان التحصين بمنشأة طنطاوي بمركز سنورس بالمحافظة يرافقهما الدكتور محمد عقل – مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.



وناشدت "نائب وزير الزراعة" المربيين بضرورة تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية لمنع انتشار العدوى، وضرورة الاستجابة للحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ومديريات الطب البيطري مشيرة إلى تقديم الدولة وتوفيرها للقاحات وتنظيم القوافل العلاجية ضد الأمراض الوبائية المختلفة، ويأتي الدور على المُربيين للمشاركة في تلك القوافل وتحصين حيواناتهم.



ونوهًت بأهمية إجراءات التسجيل والترقيم والتحصين للمواشي للوقوف على العدد الحقيقي للحيوانات وتوفير الجرعات اللازمة من اللقاحات المطلوبة لعمليات التحصين، لافتًا إلى تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الثروة الحيوانية بالمحافظة والحفاظ عليها والاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة بالمحافظة في كافة القطاعات.



يشار إلى أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم إطلاقها يوم السبت 2 فبراير الجارى فى جميع محافظات الجمهورية.



كما توجه "نائب وزير الزراعة" و"محافظ الفيوم" إلى مديرية الزراعة بالفيوم لتوزيع الجاموس العشار على المستفيدين تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع المصرية. بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزارعة وفي إطار البرنامج العربي لتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية.



وقام "محرز" و "سعد" وبحضور الدكتور كامل مصطفى – رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة والدكتور\سيد سالم – خبير الثروة الحيوانية بالمنظمة ، والمهندس حسن جوده – مدير مديرية الزراعة بالمحافظة بتوزيع عدد ٣٧ عقد لرؤوس ماشية عشار على المرأة المعيلة والأرامل والأسر الريفية محدودة الدخل في محافظة الفيوم.



ويأتي توزيع العجلات العشار على السيدات بمحافظة الفيوم في إطار توفير حياة كريمة، وتوفير عمل ودخل لهؤلاء السيدات من خلال عملهن ومجهودهن.



وأشادت "محرز"، بالدور الذي يقوم به اللواء عصام سعد - محافظ الفيوم - واهتمامه بضرورة الاستفادة من إمكانيات المحافظة ومواردها في تنمية المشروعات الإنتاجية بها، وخاصة مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل.