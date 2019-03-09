تقارير إيطالية تكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد أزمته مع بيريز

كشفت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم السبت أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.



وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس يريد الاستفادة من الفوضى التي يعيشها ريال مدريد في الوقت الحالي للتوقيع مع سيرجيو راموس ، من خلال الاستعانة بخدمات رجل الأعمال خورخي مينديز.



وأشارت الصحيفة إن عودة جوزيه مورينيو إلى نادي ريال مدريد خلال الأيام القادمة يمكن أن تفتح الباب أمام رحيل سيرجيو راموس ، والذي اكدت الصحافة الإسبانية مؤخرًا أنه يعارض عودة المدرب البرتغالي، وطالبه بدفع مستحقاته للرحيل عن النادي.

