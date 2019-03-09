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فن

10 ملايين مشاهدة في 4 أيام لـ ألبوم محمد الشرنوبي

السبت 09/مارس/2019 - 06:27 م
صدى البلد
محمد نبيل
يواصل محمد الشرنوبي التألق بألبومه الجديد "زي الفصول الأربعة" ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المشاهدات علي اليوتيوب. 

وقالت الدكتورة سارة الطباخ المالكة للشركة المنتجة للألبوم والمشرفة علي أعمال الشرنوبي: الحمد لله نجاح الالبوم فاق كل التوقعات وصلت عدد المشاهدات علي اليوتيوب الي 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام وهذا بسبب ثقة الجمهور في محمد وحبه له واتوجه بالشكر لهذا الجمهور الكبير الذي يعشق الشرنوبي لهذه الدرجة وأتوقع أن يحقق الألبوم أرقامًا غير مسبوقة خلال الفترة القادمة كما أتوجه بالشكر لكل من صناع الألبوم علي هذا الألبوم الاستثنائي.

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