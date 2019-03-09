تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن قاطني منطقة روضة السيدة نحو 3000 مواطن، وتلك المنطقة على مساحة على مساحة 7.5 فدان.



وأضاف " صديق " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا أخرجنا ما يتجاوز مليون متر مكعب قمامة من منطقة تل العقارب،ومدة تنفيذ المشروع كانت 12 شهر، وتم بدء العمل منذ عام ونصف.



وتابع:" عرضنا على الأهالي ترك منازلهم والحصول على شقة بديلة في السادس من أكتوبر، وكافة الأهالي قرروا العودة إلى منطقة روضة السيدة بعد التطوير".