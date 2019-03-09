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تطوير العشوائيات: أهالي تل العقارب قرروا العودة إلى روضة السيدة بعد التطوير.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
هاني حسين
قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن قاطني منطقة روضة السيدة نحو 3000 مواطن، وتلك المنطقة على مساحة على مساحة 7.5 فدان.

وأضاف " صديق " في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا أخرجنا ما يتجاوز مليون متر مكعب قمامة من منطقة تل العقارب،ومدة تنفيذ المشروع كانت 12 شهر، وتم بدء العمل منذ عام ونصف.

وتابع:" عرضنا على الأهالي ترك منازلهم والحصول على شقة بديلة في السادس من أكتوبر، وكافة الأهالي قرروا العودة إلى منطقة روضة السيدة بعد التطوير".

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