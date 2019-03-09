محافظ كفرالشيخ: إجراءات قانونية صارمة ضد مستأجري مخبز البرلس

كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجري مخبز الوحدة المحلية ببرج البرلس وإحالة المقصرين للتحقيق لعدم سداد مستحقات مالية ومتآخرات تصل إلى 600 الف جنيه تقريبا، وتقاعسهم عن السداد من عام 2016.



كانت الوحدة المحلية ببرج البرلس قد اكتفت بتحرير محاضر حجز إداري على المستاجرين دون فسخ التعاقد، علي الرغم من ان كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد تنص علي فسخ التعاقد حال الإخلال بسداد الإيجار شهريًا.



وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء محمد بندارى، سكرتير العام، والشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق مع المقصرين واتخاذ الإجراءات خلال 72 ساعة.