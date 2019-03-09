إخواني هارب : أيمن نور سياسي فاشل .. ومعتز مطر فقد مصداقيته ويزج بأمه العجوز لتسخين حملة ضد مصر

أعلن القيادي الإخواني الإرهابي الهارب، عمرو عبد الهادي؛ اعتراضه على الحملة الإخوانية الفاشلة المسماة «أنت مش لوحدك»؛ والتي أطلقها المذيع الهارب معتز مطر؛ مشيرا انها حملة فاشلة والفيديوهات التي تم تصويرها من قبل الجماعة الإرهابية فضيحة بمعني الكلمة.



وأضاف عبد الهادي خلال مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي؛ أن تلك الحملة أثبتت فشلها بسبب خطورتها وعدم تأديتها جدوها المطلوب منها؛ وفشل حشد المواطنين في الشارع ضد النظام الحالي.



وطالب عبد الهادي؛ الإخوان الإرهابية في مصر عدم الانصياع وراء تلك الدعوات التي أطلقتها قنوات الإرهابية؛ لافتا أنه تم تشكيل لجانا من الإرهابية للتصفير والضرب على الحلل لإثبات أن هناك حالة من الفوضي في مصر.



واستنكر عبد الهادي؛ تلك الحملة التافهة التي تدل على ضئالة حجم من أطلقها؛ ان المشاركين في تلك الحملة أشخاص سطحية جدا و مخدوعون من أيمن نور لمعتز مطر وإعلام الإرهابية في الخارج، مشيرا إلى أن معتز مطر يزج بوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما في عمل سياسي لكسب تعاطف المواطنين ، مدعيا أن الأمن كان يطاردها وأنه فرت منهم رغم كبر سنها وهذا كلام غير منطقي.