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توفيق عكاشة لـ أردوغان: جيش مصر قادر علي حماية كل الأراضي العربية

السبت 09/مارس/2019 - 09:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تدخل "أردوغان" في شؤون سورية ورفضه الانسحاب منها، يعد تدخلا سافرا في الشئون العربية، بداعي الحماية.

وأشار "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة"، إلى أن أردوغان يظن أن العرب قد ماتوا وشيعت جنازتهم، مؤكدا أن الجيش المصري فقط يستطيع حماية الدول العربية وأراضيها كاملة.

لافتا، إلي أن الشعوب العربية لا تخوض الحوار علي هرطقة أردوغان، وهذا لا يعني عجزها علي الفعل والرد الحاسم علي تدخله في شئون العرب.

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