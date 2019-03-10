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ثقافة

تزامنا مع يوم الشهيد.. تكريم 41 إعلاميا وبطلا بالقوات المسلحة بمكتبة القاهرة

الأحد 10/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع مجموعة رجال من ذهب، احتفالية بمناسبة العيد الرابع على تأسيس المجموعة، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة .

حضر الاحتفال اللواء حسين مسعود وزير الطيران المدني الأسبق، وكوكبة من رجال القوات المسلحة، منهم اللواء أركان حرب كمال عطية، واللواء طيار حسن عبد الباقي، واللواء طيار محمد ابو بكر، واللواء نبيل أبو النجا، واللواء حاتم عبد اللطيف، والعميد محمد عبد القادر، والمقدم عادل عبد الله، والمقدم عادل شراقي، المقاتل سيد بنداري، والمقاتل زغلول وهبة، والمقاتل سعد زغلول، والمقاتل محمد خضر .

كما حضر مجموعة من الإعلاميين والمثقفين والفنانين، منهم الإعلامية سميحة المناسترلي، الدكتورة سلوى بكير خبيرة الخرائط الدولية، الفنانة مها توفيق مدربة فرقة رضا، الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون، الإعلامي يوسف عبد الكريم، الإعلامية حليمة خطاب، والإعلامية نرمين عامر، والإعلامية نجوي رمضان، والإعلامية انتصار محفوظ، والإعلامى أيمن خضر .

وقال اللواء محمد محمود عمر، مؤسس مجموعة رجال من ذهب، إنهم في خلال هذه الفترة انتجوا 27 فيلم وثائقي لقواتنا المسلحة، مشيرا إلى أن الإحتفال اليوم يأتى تزامنا مع يوم الشهيد، ويحق علينا فى هذا اليوم أن نرثى الشهيد عبد المنعم رياض وكل الشهداء في جميع معارك مصر .

وخلال الاحتفالية كُرم ٤١ شخصية من الإعلاميين وأبطال الحرب والشخصيات العامة، وعقب ذلك تغنت مطربة الأوبرا "بسمة الشافعي" بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" و "سلم علي الشهيد"، كما ألقت الشاعرة مريم توفيق قصيدة بعنوان "أم الشهيد" .

يذكر أن اللواء محمد محمود عمر، قد أسس مجموعة رجال من ذهب بهدف تأريخ وتوثيق قصص البطولة والفداء لأبطالنا من القوات المسلحة، وأنتج وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية التي توثق هذه الأحداث كان أخرها سلسلة أفلام "جيش الشمس" .

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