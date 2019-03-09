بعد فوز شبيبة الساورة.. حالتان فقط تمنحان الأهلي بطاقة العبور لدور الـ8 بأبطال إفريقيا

أقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا ، حيث خسر الأهلي المصري من مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف ، بينما حقق شبيبة الساورة الجزائري انتصارًا هامًا على حساب نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل.



وبتلك النتائج أصبح شبيبة الساورة الجزائري في صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط ، خلفه الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فيتا ، بينما تذيل سيمبا المجموعة برصيد 6 نقاط.



ويستضيف الأهلي في الجولة القادمة شبيبة الساورة ، ويحل فيتا ضيفًا على سيمبا ، والتي من المقرر لها أن تقام يوم السبت القادم.



ويرصد لكم صدى البلد الحالات التي تؤهل الأهلي لدور الـ8:



- الحالة الأولى: فوز الأهلي على شبيبة الساورة بأي نتيجة يؤهله لدور ربع النهائي ، دون النظر لنتائج باقي الفرق ، حيث يرتفع رصيده للنقطة العاشرة ، متقدمًا على منافسه شبيبة الساورة صاحب الـ8 نقاط



- الحالة الثانية : تعادل الأهلي مع شبيبة الساورة ، يرتفع حينها رصيد الأهلي للنقطة الثامنة ، كذلك رصيد شبيبة الساورة للنقطة التاسعة ، حينها يحتاج الأهلي لتعادل فيتا كلوب مع مضيفه سيمبا ، ليصبح رصيد فيتا 8 نقاط ، لكن مع أفضلية للأهلي في الأهداف ، وسيمبا للنقطة السابعة ، ليتأهل حينها الأهلي مع شبيبة الساورة لدور ربع النهائي.



وأي خسارة للأهلي تضعه خارج البطولة ، كذلك في حال تعادله مع شبيبة الساورة وفوز فيتا كلوب أو سيمبا تضع وصيف البطولة الماضية خارج البطولة الإفريقية.