شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي









حفيدة أم كلثوم سناء نبيل تصدم الجميع وتطرب اللجنة والجمهور

شاهد الحلقة كاملة على: https://t.co/vlG2V7nJp1#ArabsGotTalent pic.twitter.com/I9ICQ3fpMK — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) March 9, 2019

أبهرت المطربة الصاعدة سناء نبيل، لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير «آراب جوت تالنت» بمجرد صعودها مسرح البرنامج.وصعدت سناء نبيل على المسرح، فسألها الفنان أحمد حلمي عضو لجنة التحكيم: «هل لديك أحد يغني في عائلتك جعلك تنجذبين إلى الطرب»، فأجابته ه سناء في خجل: «نعم.. شقيقة جدتي فنانة شهيرة وهي أم كلثوم»، وما كان لـ حلمي إلا أن انبهر ورد في دهشة قائلًا: «إيه».أما الفنانة نجوى كرم، فردت على سناء نبيل في ثقة قائلة: «لما يكون حد من عائلة السيدة أم كلثوم يغني لازم يخرب الدنيا»، لتبدأ بعدها سناء في الغناء.وحرصت سناء على اختيار أغنية فريدة من أغاني جدتها كوكب الشرق أم كلثوم، فغنت أمام الحضور أغنية «افرح يا قلبي»، التي أطربت بها المتواجدين في المسرح بمجرد غناء المذهب فقط، ليتعالى التصفيق داخل المسرح، وينبهر أعضاء لجنة التحكيم كافة.