ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي

السبت 09/مارس/2019 - 11:08 م
صدى البلد
سعيد فراج
أبهرت المطربة الصاعدة سناء نبيل، لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير «آراب جوت تالنت» بمجرد صعودها مسرح البرنامج.

وصعدت سناء نبيل على المسرح، فسألها الفنان أحمد حلمي عضو لجنة التحكيم: «هل لديك أحد يغني في عائلتك جعلك تنجذبين إلى الطرب»، فأجابته ه سناء في خجل: «نعم.. شقيقة جدتي فنانة شهيرة وهي أم كلثوم»، وما كان لـ حلمي إلا أن انبهر ورد في دهشة قائلًا: «إيه».

أما الفنانة نجوى كرم، فردت على سناء نبيل في ثقة قائلة: «لما يكون حد من عائلة السيدة أم كلثوم يغني لازم يخرب الدنيا»، لتبدأ بعدها سناء في الغناء.

وحرصت سناء على اختيار أغنية فريدة من أغاني جدتها كوكب الشرق أم كلثوم، فغنت أمام الحضور أغنية «افرح يا قلبي»، التي أطربت بها المتواجدين في المسرح بمجرد غناء المذهب فقط، ليتعالى التصفيق داخل المسرح، وينبهر أعضاء لجنة التحكيم كافة. 


شاهد.. حفيدة أم كلثوم تبهر لجنة آراب جوت تالنت بـ إفرح يا قلبي

ترشيحاتنا

شريف عبد الفضيل: سبب وحيد لخسارة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شبيبة الساورة يخطف الصدارة من الأهلي بثنائية فى شباك سيمبا.. فيديو

الرئيس الأمريكي : كوهين طلب الحصول على العفو لكن طلبه قوبل بالرفض

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

الدبة التي قتلت صاحبها .. معتز مطر يطلق حملة صافرات وهمية في مصر .. فترتد في تركيا لإسقاط أردوغان

إخواني هارب : أيمن نور سياسي فاشل .. ومعتز مطر فقد مصداقيته ويزج بأمه العجوز لتسخين حملة ضد مصر

وزير التعليم ينتقد جروبات السوشيال ميديا.. ويؤكد: لن نستجيب لحملات الابتزاز

رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

شوط كارثي بين الأهلى وفيتا كلوب... إصابة الشناوي وحكم المباراة .. والعارضة تتعاطف مع الأحمر

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

الأهلي يخسر من فيتا كلوب ويتصدر مجموعته بفارق الأهداف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

حسين سالم يتجول في خليج نعمة على كرسي متحرك..صور

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة معتز مطر وأيمن نور.. فيديو
والدة شهيد تروي بطولات ابنها.. وتؤكد: أنا أم البطل.. فيديو
أم الشهيد محمد غنيم: الرئيس وقف جنبنا والقوات المسلحة لا تنسى أبناءها
الوفد يحيي ذكرى مئوية ثورة 1919 من ضريح سعد زغلول.. أبو شقة: الثورة نموذج مشرف لكفاح ونضال الشعب ضد الاحتلال.. والمرأة خرجت ثائرة لأول مرة.. صور
ثابت مكاني.. هدية مصر الثورة لـ الشهداء في يوم الشهيد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟