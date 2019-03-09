الصحة: لجنة تقصى حقائق فى واقعة موظفة مركز مكافحة أمراض الكبد بالزقازيق

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمرت بتشكيل لجنة تقصي حقائق، مكونة من مشرف لجان الكبد بالتأمين الصحي، الأطباء أعضاء المكتب الفني، ومديري العيادات، ومديري الإدارة المركزية بالتأمين الصحي، للتحقيق في واقعة قيام موظفة بمركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق، بإهانة المرضى.



وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اللجنة تباشر أعمالها من صباح الغد، وترفع التقرير خلال 24 ساعة، يعرض على الوزيرة بتفاصيل الواقعة، وتوقيع أقسى العقوبات.



ونوه بأنه لا مجال للتهاون على الإطلاق، مع أي مقصر في حق أي مريض، وشددت على احتواء المريض وتقديم خدمة طبية بشكل مُرضي ولائق ويحفظ كرامة المريض.



كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو لإحدى موظفات مركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق محافظة الشرقية، قررت معاقبة المواطنين وإجبارهم على الجلوس أرضا وتهديدهم بعدم قيامها بالعمل، وعند تعقيب أحد الأفراد بالتذمر هددته بإحضار الشرطة لهم.



كما يظهر الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا تعقيب لأحد المواطنين المتواجدين بـ مركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق حيث تساءل موجها كلامه للموظفة:"هل من الممكن أن تقوم موظفة بترك عملها معلقا لمدة ساعتين لأداء صلاة الظهر"، ولكن الموظفة لم تبد أي أهمية لما يقول هذا المواطن وهو ما تسبب في حالة إزعاج تام من قبل المواطنين المتواجدين بالمكان.