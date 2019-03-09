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تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة معتز مطر وأيمن نور.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 11:21 م
الإرهابي معتز مطر
الإرهابي معتز مطر وأيمن نور
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على فضح الإرهابي عمرو عبد الهادي لـ كذب وتضليل الإرهابي معتز مطر وأيمن نور، إن الإخوان يفضحون بعضهم البعض، وهناك حالة من الردح بين عناصر الجماعة الإرهابية.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الخاين عمرو عبد الهادي بيضرب في الإرهابي معتز مطر وأيمن نور، وهو ده حال الجماعة الإرهابية، وهناك حالة ردح متبادلة بين الخونة عناصر جماعة الإخوان".

وشن الإرهابي الهارب عمرو عبد الهادي هجوما على مذيع الإرهابية معتز مطر، ومالك فضائية الشرق أيمن نور؛ لتحريضهم المصريين من خلال حملة فاشلة أطلق عليها «أطمن أنت مش لوحدك»؛ كشفت حجم الجماعة الإرهابية الضعيف في الشارع المصري و اصطفافهم خلف القيادة المصرية.

وأوضح عبد الهادي خلال مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي؛ أن الشعب المصري يكره الجماعة الإرهابية وسوف يقوم بالإبلاغ عن أعضاء الإرهابية الذين يحدثون ضجيجا بالطبل والصفير؛ لافتا أن معتز مطر يحاول أن يلمع نفسه في عالم الإعلام على حساب الإخوان السطحين المخدوعين الذين يعيشون في مصر .

ولفت عبد الهادي؛ أن الإعلامي الإخواني معتز مطر وأمثاله يخدعون البسطاء من الإخوان للزج بهم؛ متحدثا عن أخوات معتز مطر المتهمين في قضايا نصب على المواطنين.

واستنكر عبد الهادي؛ قيام معتز مطر بالزج بإسم أمه في أن قوات الأمن تحاصرها في النادي الأهلي لتلقي القبض عليها؛ مؤكدا أن كل هذه المزاعم كاذبة؛ مرددا: «أنا شخصيا أمي طلبت للتحقيق راحت ورجعت زي الباشا .. تقوم أنت تكذب وتقول أمي الأمن يطاردها؛ دي حاجات محدش يصدقها».

وقال عبد الهادي؛ أن بيان النادي الأهلي أكد كذب معتز وعدد المعلقين على البيان على فيسبوك والسوشيال ميديا أضعاف المشاركين في الحملة الفاشلة «اطمن انت مش لوحدك».

وتابع عبد الهادي: «معتز مطر فقد مصداقيته أمام المصريين .. مش معقول قوات الأمن هتجري ورا ست عندها 70 سنة .. والقنوات المشاركة في الحملة قنوات مجرمة .. أنا ضد الكذب يا معتز أي أن كان أسمه».

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