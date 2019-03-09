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فن

شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم ضغط عالي قبل طرحه في دور العرض

السبت 09/مارس/2019 - 11:39 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلنت شركة M.S. Production عن التريلر الرسمي لفيلم ضغط عالي على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

الفيلم بطولة نضال الشافعي وآيتن عامر ولطفي لبيب وهالة فاخر وأحمد فتحي ورامي غيط وصبري عبد المنعم وميمي جمال وعمرو رمزي وصوفية ومحمد نشأت وإيمان السيد وحمادة بركات وعمرو عبد العزيز ووائل ابو السعود والطفلة سيلين عبد العزيز توزيع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.

تدور أحداث الفيلم حول شاب بسيط يتعرض لصاعقة كهربائية شديدة بسبب برج تقوية لشركة محمول فوق منزله مما يؤدي إلى مفاجأة تغير حياته تماماً.

فيلم "ضغط عالي" من تأليف وإنتاج: محمود صابر وإخراج: عبد العزيز حشاد. 

ومن المقرر طرح الفيلم أول أبريل المقبل بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي .

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