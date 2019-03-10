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مرأة

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

الأحد 10/مارس/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حذر موقع "powerofpositivity" من أعراض صامتة تكون مؤشرا لإصابتك بسرطان القولون، ونصح بعدم تجاهلها ومن أهمها: 

1- فقدان الوزن.. الكثير من الناس لا يهتمون بفقدان الوزن ويعتبرونه شيئًا طبيعى لكن فى المقابل لذلك إذا كنت تخسر الوزن دون تغيير النظام الغذائي الخاص بك أو إضافة إلى النشاط البدني ، ما تعاني منه هو فقدان الوزن غير المبرر وهو أمر خطير قد يكون مؤشر للإصابة بالسرطانات المختلفة وأبرزها سرطان القولون ...

2- ألم في البطن أو انتفاخ.. لا يشير هذا النوع من الألم عادة إلى شيء خطير. ولكن إذا حدث ذلك إلى جانب أعراض أخرى ، فقد يكون من المفيد إجراء فحص طبي.

3- فقر الدم... يشير إلى حدوث نزيف في مكان ما في الجسم سرطان القولون عادة ما ينطوي على نزيف في الأورام ، والذي بدوره ، يمكن أن يسبب نقص الحديد وفقر الدم.

4 تغيير في البراز ..واحدة من أسهل الطرق لإشعار علامات سرطان القولون وهو تغير شكل برازك فجأة ولا تعود.

فإذا كان هناك دم في برازك ، فعليك الذهاب إلى الطبيب.

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