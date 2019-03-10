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رياضة

محمد عبد الواحد: تعلمت من ميدو الكثير.. وشيء واحد يعيبه

الأحد 10/مارس/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إنه تعلم من أحمد حسام ميدو اشياء كثيرة فهو مدرب جيد لكن كان يعيبه تغيير طريقة اللعب بإستمرار.

وعن تاكيس جونيس، قال: "مدرب جيد جدا وأفضل العمل معه، فهو يعطي حلول في الملعب ويمنح الحرية للاعبيه ولا يفضل اللعب بعنف أو الدخول في التحامات كثيرة".

وتابع: "طارق العشري ساعد فريق وادي دجلة على البقاء بالدوري الممتاز الموسم الماضي".

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