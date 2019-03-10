ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اتساع نطاق تفشي الحصبة في كانتربري بنيوزيلندا

الأحد 10/مارس/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
رويترز
سُلمت آلاف الجرعات من لقاح الحصبة للمراكز الصحية في منطقة كانتربري بنيوزيلندا مع اتساع نطاق تفشي المرض إلى 20 حالة إصابة، مؤكدة في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الصحة من توقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبدأت حالات الإصابة بالحصبة ترتفع عالميا بما في ذلك الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وألمانيا، حيث يرفض بعض الآباء هذه اللقاحات وذلك في الغالب لأسباب فلسفية أو دينية أو مخاوف من أن لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية قد يسبب التوحد وهو أمر أثبت الطب عدم صحته.

ومع نفاد اللقاحات بالمراكز الصحية في كانتربري منذ بداية تفشي المرض في أواخر فبراير تم تسليم ثلاثة آلاف جرعة من لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية بحلول الأحد ومن المقرر تسليم 18 ألف جرعة أخرى للمنطقة بحلول الأربعاء.

وجاء أحدث تفش للمرض من أشخاص يُعتقد أنهم لم يتم تحصينهم بشكل كامل ويعتبر الشخص محصنا إذا حصل على جرعتين من لقاح الحصبة والغدة النكفية والحصبة الألمانية أو إذا كان قد أصيب بالحصبة من قبل أو إذا كان من مواليد ما قبل عام 1969.

وحتى على الرغم من أن اللقاح فعال بشكل كبير فقد قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 110 آلاف شخص توفوا على مستوى العالم بسبب الحصبة في 2017. ومعظم حالات الوفاة كانت لأطفال دون سن الخامسة.

ترشيحاتنا

انطلاق الدراسة بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة ..29 مارس

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

شيتوس: رمضان صبحي فاجأني بهذا الموقف

اليوم.. ليفربول يلتقي بيرنلي.. ومحمد صلاح يتطلع للهدف الـ50

منصف المخير.. داعشي إيطالي يرغب في العودة ويحذر الخلايا النائمة

ناهد السباعي: غبت عن فرحي وعملت مساج لتهدئة أعصابي.. ورد ساخر من عمرو أديب

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

4 مؤشرات للإصابة بسرطان القولون

حصاد أخبار الكرة العالمية السبت 9 - 3 - 2019

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

لعشاق البلاي ستيشن .. سوني تطلق تطبيقا جديدا لأصحاب الآيفون

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوق الشربين.. حكاية حي يحمل اسم سلطان رغم أنفه.. صور

من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

ننشر أول صور للقمر الصناعي المصري إيجيبت سات من الفضاء

سموحة يستهدف التعاقد مع مدافع الاتصالات مواليد 2001

استجابة لـ صدى البلد.. حملات نظافة مكبرة بشوارع المحلة.. صور

فيديو

عادل عبد الرحمن: فوز الأهلي على الزمالك يساوي بطولة الدوري.. فيديو
عادل عبد الرحمن: رفضت عروضا خارجية ومصمم على التدريب في مصر.. فيديو
محمد عبد الواحد: دجلة يمر بمرحلة عدم اتزان.. فيديو
محمد عبد الواحد: حاولت ضم محمد محمود للزمالك.. فيديو
عادل عبد الرحمن: الأهلي سيعاني من الضغط العصبي في أفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟