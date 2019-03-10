60 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الزمالك على جورماهيا الكيني بالكونفدرالية

أجرى موقع صدى البلد استطلاعًا للرأي بشأن توقعات الجماهير، حول نتيجة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتوقع 60% من القراء فوز الزمالك، بينما توقع 21 % فوز جور ماهيا الكيني، فيما توقع 9% تعادل الفريقين.



ويسعى الفريق الأبيض بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، لحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور ربع النهائي.



ويأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل نصر حسين داي الجزائري الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه جورماهيا الكيني في المركز الثانى برصيد 6 نقاط، فيما يأتي بترو أتلتيكو في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.