إزالة 99 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري من رفع وإزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدانين و 3 قراريط و 6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا ، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.





قال الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 65 حالة بمركز مغاغة بمساحة فدان و7 قراريط و6 أسهم، و12 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 7 قيراط و4 أسهم، و8 حالات بمركز سمالوط بمساحة 5 قراريط وسهم، وحالة واحدة بمركز المنيا بمساحة 6 أسهم، وحالتين بمركز أبوقرقاص بمساحة 20 سهما، و10 حالات بمركز ملوي بمساحة 5 قراريط و11 سهما، بالإضافة إلى حالة إصلاح زراعي بمساحة قيراط و6 أسهم.



