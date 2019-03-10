رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط أحمر

نفي رامي إمام مخرج ومنتج مسلسل "فالنتينو"، ما نشرته بعض الصحف والمواقع من أخبار كاذبة عن توقف انتاج مسلسل "فالنتينو" بسبب أزمة صحية للنجم الكبير عادل إمام.





وأكد أن "الزعيم" بصحة جيدة وأنه تم تصوير اكثر من ٤٠ في المائة من أحداث المسلسل في وقت قياسي، وقال رامي إمام في تصريحات صحفية ان توقف انتاج المسلسل لا يرجع لأسباب مرضية كما اشاع البعض وإنما لأسباب اخري لن اكشف عنها في الوقت الحالي.



