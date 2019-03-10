القومي للترجمة يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، في معرض الرياض الدولى للكتاب 2019، والذى تقام فعالياته خلال الفترة من 13 وحتى 23 مارس الجاري بجناح كبير يضم قائمة كبيرة من أحدث وأهم إصداراته.





ومن الإصدارات المقرر المشاركة بها: "موسوعة البلاغة"، " فلسفة العلم"، "ثلاثة دروس فى ديكارت"، "دعوة للفلسفة "، "حياة مشاهير الفلاسفة"، "المفكرون الأساسيون"، "تاريخ الشك"، "العلم والنسبوية"، "العالم إرادة وتمثلا"، "العوالم الرمزية"، "الماس والرماد"، "العقل البيولوجى"، "الفلسفة"، "اللاعنف"، "ما العلمانية"، "موسوعة الهرمانيوطيقا "، "الحريه"، "فلسفة المتكلمين"، "تاريخ الفلسفة السياسية"، "حرية الفكر"، "السعادة كشف أسرار الثروة النفسية"، "العقلية البدائية"، "كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة"، "مراجعة التراث البحثى فى العلوم السلوكية"، "القسوة"، "عبودية الكراكيب"، "لماذا نحب.. طبيعة الحب وكمياؤه"، "مركز اللذة"، "العلم الزائف وإدعاء الخوارق"، "مهارات الإرشاد "، "المرجع فى الفروق الفردية فى السلوك الاجتماعي "، "حركة الإصلاح فى التراث الاسلامى"، "منابع تاريخ الأديان"، "المستقبل للإسلام الروحاني"، "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "تفسير التوراة بالعربية"، "رسومات الحج"، "الحجاب".



