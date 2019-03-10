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ثقافة

القومي للترجمة يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

الأحد 10/مارس/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يشارك المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، في معرض الرياض الدولى للكتاب 2019، والذى تقام فعالياته خلال الفترة من 13 وحتى 23 مارس الجاري بجناح كبير يضم قائمة كبيرة من أحدث وأهم إصداراته.

ومن الإصدارات المقرر المشاركة بها: "موسوعة البلاغة"، "فلسفة العلم"، "ثلاثة دروس فى ديكارت"، "دعوة للفلسفة "، "حياة مشاهير الفلاسفة"، "المفكرون الأساسيون"، "تاريخ الشك"، "العلم والنسبوية"، "العالم إرادة وتمثلا"، "العوالم الرمزية"، "الماس والرماد"، "العقل البيولوجى"، "الفلسفة"، "اللاعنف"، "ما العلمانية"، "موسوعة الهرمانيوطيقا "، "الحريه"، "فلسفة المتكلمين"، "تاريخ الفلسفة السياسية"، "حرية الفكر"، "السعادة كشف أسرار الثروة النفسية"، "العقلية البدائية"، "كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة"، "مراجعة التراث البحثى فى العلوم السلوكية"، "القسوة"، "عبودية الكراكيب"، "لماذا نحب.. طبيعة الحب وكمياؤه"، "مركز اللذة"، "العلم الزائف وإدعاء الخوارق"، "مهارات الإرشاد"، "المرجع فى الفروق الفردية فى السلوك الاجتماعي "، "حركة الإصلاح فى التراث الاسلامى"، "منابع تاريخ الأديان"، "المستقبل للإسلام الروحاني"، "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "تفسير التوراة بالعربية"، "رسومات الحج"، "الحجاب".

وكذلك "شباب الشرق الأوسط"، "الرمال المتحركة"، "ما المواطنة"، "فوبيا الإسلام"، "مبدأ الديمقراطية"، "حقوق الإنسان "، "هل انتهى القرن الأمريكي"، "الحداثة والإبهام "، "ضمير شخص ليبرالي"، "الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر"، "التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع الأصوليين "، "الإنسان ..اللغة..الرمز"، "حركة الترجمة الأدبية"، "عالم الرياضيات العجيب"، "اليشم السائل"، "قضايا السمنة"، "الإخراج السينمائي تقنيات وجماليات"، "موسوعة السينما"، "الشريف العبقري دون كيشوت"، "يوسف إدريس خفايا الإبداع"، "الالياذة"، "سيوف مقدسة"، "صعود أهل النفوذ"، "ميشيل فوكو" و "يوميات الحداد".

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