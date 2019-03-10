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رياضة

لاسارتي: فرصة التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال بين أقدام لاعبي الأهلي

الأحد 10/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تفكيره حاليا ينصب على مباراة فريقه أمام شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف لاسارتي أن الأمور الآن باتت أصعب في موقف الأهلي بالمجموعة؛ وذلك بسبب نتيجة مباراة فيتا كلوب، ولكنها مازالت بين أقدام لاعبي الفريق في مباراة الجولة الأخيرة بدور المجموعات؛ من أجل حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وأشار إلى أن الأهلي أمامه مباراة غاية في الصعوبة والأهمية أمام شبيبة الساورة، يجب أن يحقق فيها الفوز من أجل التأهل.

وتابع لاسارتي أن الخسارة أمس أمام فيتا كلوب الكونغولي لم تكن عادلة، خاصة أن الأهلي كان الأفضل في أوقات كثيرة من المباراة.

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