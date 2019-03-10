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حفيد سعد زغلول الليلة مع عمرو عبدالحميد في برنامج رأي عام.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 12:45 م
صدى البلد
توك شو
يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، في حلقة الليلة ببرنامج " رأى عام" على شاشة TeN، ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، ويرصد مع ضيوفه محمد الشافعي، الناقد الفني، والدكتور عبد المنعم الجميعي، أستاذ التاريخ المعاصر، ومحمد نجيب زغلول - حفيد الزعيم سعد زغلول، كيف كان المجتمع قبل هذا العام وبعده، وكيف يقرأ المؤرخون تفاصيل هذه الأحداث الآن، وكيف بدت الثورة في الأعمال الإبداعية والفنية.

والفقرة الثانية من البرنامج، تتحدث عن التحفيز وتأثيره في نفسية الإنسان، وكيف نبدأ مع أطفالنا هذه المهمة؟، وما الفارق بين التحفيز المادي والمعنوي؟، وهل هناك تحفيز إيجابي وآخر سلبي؟

يذاع " راى عام" من الأحد للخميس، عبر شاشة TeN.

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