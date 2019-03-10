10 رسائل مهمة من الرئيس السيسى للمصريين خلال الندوة التثقيفية.. تعرف عليها

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من الرسائل للمصريين ، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين "شهداؤنا فى قلوبنا"، التى تقيمها القوات المسلحة تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحاربين القدامى، وكان ابرزها الاتى :









1- المتسبب في حادثة محطة مصر سيحاسب ومن يتعاطى مواد مخدرة يتم إنهاء خدمته فورا





2- المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليون جنيه.





3- والله والله والله كل المدن الجديدة مش معمولة من موازنة الدولة





4- متسائلًا فيه شائعات كثيرة تقول أن التطعيم الذى يتم فى حملة 100 مليون صحة يؤذى الناس.. إحنا نقدر نعمل كدا فى أنفسنا وأولادنا؟





5- تزعلوا من السيسي أو تكرهوه مايجراش حاجة، لكن البلد تعيش





6- كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت





7- ردا على التساؤلات حول أسباب عدم تولي اللواء أركان حرب كامل الوزير لمسؤولية وزارة النقل حتى الآن، "لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في إجازة الآن.

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8- أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة





9- سيتم توفير كل الدعم من جهات الدولة لوزير النقل الجديد لإعادة مرفق السكة الحديد لمكانته الطبيعية في 30 يونيو 2020



