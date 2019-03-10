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أخبار البلد

10 رسائل مهمة من الرئيس السيسى للمصريين خلال الندوة التثقيفية.. تعرف عليها

الأحد 10/مارس/2019 - 12:44 م
صدى البلد
حمادة خطاب
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى عددًا من الرسائل للمصريين ، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين "شهداؤنا فى قلوبنا"، التى تقيمها القوات المسلحة تزامنا مع احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحاربين القدامى، وكان ابرزها الاتى :


1- المتسبب في حادثة محطة مصر سيحاسب ومن يتعاطى مواد مخدرة يتم إنهاء خدمته فورا

2- المشروعات الجديدة تكلف خزينة الدولة 4 تريليون جنيه.

3- والله والله والله كل المدن الجديدة مش معمولة من موازنة الدولة

4- متسائلًا فيه شائعات كثيرة تقول أن التطعيم الذى يتم فى حملة 100 مليون صحة يؤذى الناس.. إحنا نقدر نعمل كدا فى أنفسنا وأولادنا؟

5- تزعلوا من السيسي أو تكرهوه مايجراش حاجة، لكن البلد تعيش

6- كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت

7- ردا على التساؤلات حول أسباب عدم تولي اللواء أركان حرب كامل الوزير لمسؤولية وزارة النقل حتى الآن، "لازم البرلمان يوافق، والبرلمان في إجازة الآن.
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8- أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة

9- سيتم توفير كل الدعم من جهات الدولة لوزير النقل الجديد لإعادة مرفق السكة الحديد لمكانته الطبيعية في 30 يونيو 2020

10 لا أخشى عليكم من الخارج أبدا ولكن أخشى عليكم من الداخل فقط.

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