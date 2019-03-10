ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الحماية المدنية تحرر 20 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات بالغربية

الأحد 10/مارس/2019 - 12:49 م
صدى البلد
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من تحرير 20 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين مواطنين وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و11 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و1 بلاغ إنقاذ برى "حادث تصادم".

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

ترشيحاتنا

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

الرئيس السيسي يعلق على شائعة تعيين وزير نقل متوفى منذ 10 أعوام

السيسي للمصريين: ياترى أنتوا مصدقيني ولا لا .. فيديو

الطائرة التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف تغادر الجزائر وتتجه شمالا

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

هاني أبو ريدة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

مدرب المنتخب السابق: كلاسيكو الأرض على أطهر بقاع الأرض

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

السالمي حكما لمباراة الأهلى المصيرية أمام شبيبة الساورة

الرئيس السيسي يكشف تفاصيل تعيين اللواء كامل الوزير وزيرا للنقل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب
الرئيس السيسي يصافح زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي بعد تأثره بحديثها
بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو
شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي
زوجة شهيد: زوجي كان محبوبًا من الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟