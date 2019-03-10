الحماية المدنية تحرر 20 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من تحرير 20 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين مواطنين وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي قري ومراكز المحافظة.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و11 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و1 بلاغ إنقاذ برى "حادث تصادم".



وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

