زراعة 37 ألف فدان قطن بالبحيرة وتوافر البذور والتقاوى بالجمعيات

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المستهدف هذا العام من زراعة القطن 3365 فدانا موزعين على مراكز المحافظة إكثار وتجارى مشيرا الى توافر البذور، والتقاوى بالجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة حبث تم وضع خطة محددة لزراعة القطن لتلاشى أى مشكلات فى الأعوام السابقة.





وأوضح الزواوى فى بيان أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالزراعة بمشاركة ادارتى الإرشاد الزراعى والمكافحة الحقلية ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى الجديدة ، ومراحلها المختلفة والحديث عن ايجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة.





ولفت الى وجود لجان بصفة مستمرة للمرور على الزراعات وذلك لمتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أية مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.





من جانبه قال المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الزراعة بالبحيرة انه من المستهدف زراعة 100 فدان قطن بكوم حمادة و 2000 بالدلنجات

و250 بإيتاى البارود و500 بشبراخيت و500 فدان بالرحمانية و 4000 بالمحمودية و3500 بدمنهور و750 فدانا بحوش عيسى و1500 بابو المطامير و8000 بأبو حمص و3500 بكفر الدوار و1300 بادكو و200 بجناكليس و 50 فدانا برشيد لتصبح مساحة جملة المحافظة ائتمان 26150 فدان قطن بالإضافة الى 5085 فدان إصلاح و 5550 فدان هيئات لتصبح المساحة الإجمالية المنزرعة قطن هذا العام 36785 فدانا، موضحا أنه فى حالة زراعة تقاوى إكثار أن تكون من ضمن هذه المساحة من عدمه.