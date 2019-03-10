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أخبار العالم

الرئيس الفنزويلي يتهم الولايات المتحدة بقطع الكهرباء في بلاده

الأحد 10/مارس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الكهرباء في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء ذلك خلال تجمع جماهيري نظمه الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم أمام القصر الرئاسي ميرافلوريس في العاصمة كاراكاس.

وووفقا لـ"الأناضول"، قال مادورو إن انقطاع الكهرباء في فنزويلا الخميس الماضي، حدث نتيجة هجوم إلكتروني باستخدام تكنولوجيا عالية على محطة جوري لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فقط هي التي تمتلك هذا النوع من التكنولوجيا.

وأكد مادورو أن بلاده تواجه "حرب استنزاف" في الوقت الحالي.

وأوضح الرئيس الفنزويلي أن حكومته تمكنت من معالجة انقطاع الكهرباء في البلاد بنسبة 70%، لافتا إلى وجود جواسيس يعملون في شركة الكهرباء الوطنية في فنزويلا وتعهد بمعاقبتهم.

,شهدت 22 ولاية فنزويلية من أصل 23 انقطاعا مفاجئا في التيار الكهربائي، منذ ظهر الخميس الماضي.

ومن جانبها، اتهمت المعارضة الفنزويلية حكومة البلاد على خلفية انقطاع الكهرباء، وقالت إن السبب هو سوء البنية التحتية.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير، بعد أن أعلن رئيس البرلمان خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا وسرعان ما اعترف به الرئيس الأمريك دونالد ترامب.

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