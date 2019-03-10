السيسي: خطر الإهمال لا يقل عن الإرهاب.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نثق فى قدرتنا على النجاح على الإرهاب وهزيمته ولا يمكن أن يحصد الإهمال أرواح أبرياء منا، ولا أن نقبل أن تتسبب أخطاء فردية فى مقتل العشرات من المواطنين كما حدث فى محطة مصر يوم 27 فبراير الماضى.



وأضاف السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، أنه يجب أن نقف وقفة صادقة مع النفس ندرك فيها أن خطر الإهمال لا يقل عن خطر الإرهاب.



وأشار إلى أن الفساد وعدم الكفاءة وغياب الضمير يحصد منا الأرواح والأمل بمستقبل أفضل.

