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محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 04:03 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، احتفالية المنطقة الازهرية بأسيوط بيوم الشهيد، والتى تم تنظيمها بمعهد الشيخ حسين رشدى الأزهرى بمدينة أسيوط بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري "مكتب المستشار العسكرى بالمحافظة" بحضور العميد أركان حرب بهاء عبد الناصر نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور علي عبد الحافظ رئيس الادارة المركزية لمنطقة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والمقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور عبد الناصر قناوي وكيل المنطقة الأزهرية بأسيوط والدكتور محمد عبد المالك عميد كلية أصول الدين، والدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية، والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط ، والشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية والقس عاموث ممثلًا للكنيسة القبطية المصرية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم السلام الوطني وسلام الشهيد وتلاها كلمة الدكتور علي عبد الحافظ ، والتي أشاد فيها بدور القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار البلاد معلنًا اهتمام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعميم الاحتفالية على جميع المناطق الأزهرية، عرفانًا بالجميل واحياءًا لذكرى استشهاد أبطالنا رجال القوات المسلحة وعلى رأسهم الفريق عبد المنعم رياض أحد ابطال وقيادات القوات المسلحة المصرية كما تم عرض فيلم تسجيلي عن بعض بطولات الشهداء وتقديم بعض الفقرات الشعرية لطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة مشيدًا بتضحياتهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه ومقدساته والدفاع عن مصرنا الغالية ضد أي اعتداء مشيرًا إلى تكريم القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وجميع قيادات الدولة لأسر الشهداء عرفانًا بالجميل وتخليدًا لذكراهم العطرة داعيًا جموع الشباب إلى الاتجاه إلى التنمية الحقيقية والبناء للنهوض ببلدنا الغالي مصر.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك والدكتور عاصم محمود قبيصي ، بتضحيات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن مشيرين إلى علو منزلة الشهداء عند المولى عز وجل وشفاعتهم لأهلهم يوم القيامة.

وفي نهاية الاحتفال سلم رئيس المنطقة الأزهرية درع الشهيد للمحافظ ولممثل المنطقة الجنوبية العسكرية احتفالًا بتلك الذكرى الغالية كما تم افتتاح مصلى المعهد بعد تطويره وتجديده كما ألتقط بعض الصور التذكارية مع بعض طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية.
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور
محافظ أسيوط يشهد احتفال المنطقة الأزهرية بيوم الشهيد.. صور

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