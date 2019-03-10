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محافظات

وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 06:03 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
محمود زيدان
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم مراسم تسليم معدات المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفر الشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة و متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.

وقالت الوزيرة فى حضور إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي، وبول جارنيه، السفير السويسري بالقاهرة، وزونكى سيمون، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسيباستيان فيلدى، نائب رئيس قسم التعاون التنموي الألماني، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ومحمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، الى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO إنه تم وضع استراتيجية لتشغيل معدات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وإعداد الكوادر البشرية وانشاء وحدة المخلفات الصلبة بمحافظة كفر الشيخ وتدريب القائمين عليها، وإجراء الدراسات للتعرف على الاحتياجات ودورة التشغيل من خلال العمل فعليًا على الأرض، كما سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء المصانع والمدافن الصحية بـ 4 محافظات ( كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا )..

حضر مراسم التسليم ممثلو البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج، والمهندس هشام فتحي، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.


وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور
وزيرة البيئة تشهد مراسم تسليم معدات النظافة الجديدة لـ كفر الشيخ.. صور

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