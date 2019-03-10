رانيا يوسف.. حكاية شورت سواريه يعيدها إلى أزمة البطانة من جديد

عادت رانيا يوسف من جديد لتحتل واجهة الحديث على مواقع التواصل كما اعتادت مؤخرا، واقعة الفستان الفاضح وتصريحات البطانة المرفوعة لم تزل عالقة بالأذهان، حتى فاجأت الفنانة متابعيها بشورت سواريه.



خرجت رانيا يوسف من خلال حسابها على انستجرام بحكمة جديدة أو نصيحة أجبت ان تهديها الى متابعيها فقالت " تعلم أن تستمتع بكل دقيقة في حياتك"، لكن النصيحة لم تلفت الانتباه بجانب صورة جريئة لفستان يبدو سواريه لكنه ينتهي قبل الأسفل بشورت.



التعليقات بالتأكيد لم ترحم رانيا والاتهامات بتعمد الإثارة لاحقتها أيضا، لكن السخرية هي التي غلفت ظاهر الآراء ومحتوى التعليقات، حيث استعاد المتابعين من جديد قصة البطانة الشهيرة التي عرضتها لأزمة الفستان الفاضح في مهرجان القاهرة السابق.



أحدهم هاجم رانيا يوسف قائلا "انتي لقيتي من الإثارة وركوب التريند حاجة كويسة علشان كدة بتحاولي تكرريها"، بينما دافع آخر "الفستان عادي جدا بس كله بيهاجمها من يوم فستان المهرجان".



كانت انيا يوسف تنعم بحياة فنية وأسرية هادئة نوعا ما حتى وقت سابق، لكنها تحولت الى نجمة سوشيال ميديا بعد طلاقها الفجائي من رجل الأعمال طارق عزب، لتظهر بعدها رانيا أكثر نشاطا على مواقع التواصل وتهيئ لنفسها عالما جديدا من الواقع الافتراضي الذي ملأته بمشاركة الصور والفيديوهات لـ نشاطاتها اليومية.



إذا كنت أحد متابعي رانميا، بالتأكيد لن تمل أن تشاهد جمالها المصري المعهود، لكنك في الوقت نفسه سوف تتساءل عن أسباب الظهور الدوري في صور وثياب مثيرة للجدل، ليبقى الاستفهام قائما .. هل تستمتع رانيا يوسف بإثارة الرأي العام الفني تجاهها وتتعمد ذلك ؟.

