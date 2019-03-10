خالد الجندى يكشف عن آية قرآنية لو فهمها الإرهابي لما تجرأ على جرائمه

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز، أن هناك آية قرآنية لو تفكر فيها الإرهابي وتدبرها وفهمها لما تجرأ على ارتكاب جريمة واحدة.



وأوضح «الجندى» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، أن الإرهابي هو نتاج غياب عن الله تعالى ولا عقيدة لديه ، لأنه لو كان يعلم أنه مردود إلى ربه جل شأنه، وأنه سيحاسبهم على ما فعلوا، لما تجرأ على تلك الجرائم، منوهًا بأنه لو ايقن قوله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» الآية 281 من سورة البقرة، لما تجرأ على فعل ما فعل.



واستشهد بما قال الله عز وجل : «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ» الآية 42 من سورة إبراهيم، وقال تعالى: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ» الآية 47 من سورة الأنبياء.



