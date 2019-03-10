أحلام لـ هيفاء وهبى : كل عام وانتي بالف خير

نشرت الفنانة احلام تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه المطربة هيفاء وهبى بمناسبة عيد ميلادها الذى يتزامن اليوم.



وقالت احلام : " كل عام وانتي بالف خير كل عام وانتي اجمل كل عام وانتي اطيب واجمل قلب صديقتي الرائعه ديفا هيفاء وهبي ويارب هالسنه سنه النجاح والسعاده يارب انا بحبك وكتير ومبروك على الفاشن لاين الخاص باسمك خطوه رائعه".



وقد أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنظيم حفل ثانٍ للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم 21 مارس في الرياض، فيما يقام الحفل الثاني في اليوم التالي 22 مارس في الرياض أيضًا.